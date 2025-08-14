Arouca
Arouca oferece bilhetes a sócios para o jogo com o Sporting
Arouquenses querem manter o bom momento e esperam contar com bom apoio em Alvalade
O Arouca anunciou que vai oferecer um bilhete a cada sócio do clube para o setor visitante no estádio José Alvalade.
Sporting e Arouca venceram na primeira jornada da Liga. Os leões foram até Rio Maior vencer o Casa Pia (0-2) e o Arouca recebeu e venceu o AVS (3-1).
O encontro entre arouquenses e leões está marcado para o próximo domingo às 20h30 no Estádio José Alvalade e pode acompanhar o jogo ao minuto no site do Maisfutebol.
