O Arouca anunciou que vai oferecer um bilhete a cada sócio do clube para o setor visitante no estádio José Alvalade.

Sporting e Arouca venceram na primeira jornada da Liga. Os leões foram até Rio Maior vencer o Casa Pia (0-2) e o Arouca recebeu e venceu o AVS (3-1).

O encontro entre arouquenses e leões está marcado para o próximo domingo às 20h30 no Estádio José Alvalade e pode acompanhar o jogo ao minuto no site do Maisfutebol.