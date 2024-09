No domingo, em Faro, a bancada destinada aos adeptos do Arouca estava – naturalmente, face à distância geográfica – despida. Ainda assim, os «Lobos» contaram com o apoio de Francisco Esteves (à direita na imagem), aficionado totalista na temporada.

Depois de visitar Moreira de Cónegos e Vila do Conde, este adepto comprou um bilhete de autocarro e seguiu viagem até Faro, num trajeto a rondar os 550 quilómetros.

Ora, para celebrar o aniversário deste fã dos «Lobos», o Arouca ofereceu a viagem de regresso, no autocarro da equipa.

A turma de Gonzalo García venceu o Farense, por 0-1, o primeiro triunfo fora de casa. Por isso, ocupam o 14.º lugar, com seis pontos, empatados com o Estoril (13.º).

Na sétima ronda, e de regresso ao Norte, o Arouca medirá forças com o FC Porto, no Estádio do Dragão. Encontro agendado para a tarde de domingo (18h).