O Arouca iniciou nesta quarta-feira os trabalhos com vista à preparação da nova época.

Num dia destinado à realização de exames médicos, Joel Pinho, diretor-desportivo do emblema arouquense, reconheceu que será difícil segurar o avançado brasileiro André Silva, melhor marcador das últimas duas temporadas, admitiu que também Miguel Quaresma pode estar de saída e deixou a garantia que o plantel de Armando Evangelista será reforçado.

«Podem esperar que vêm muitos mais reforços, estamos a criar uma equipa mais forte, com maior competitividade dentro do grupo, os melhores vão ficar. O Mateus Quaresma e o André Silva têm muito mercado. Acho muito difícil o André Silva continuar no Arouca pelas propostas que temos recebido, quer de Portugal, quer do estrangeiro, é um jogador muito bem cotado no mercado. Quanto ao Quaresma, vamos ver o que vai acontecer», afirmou em declarações aos jornalistas.

O técnico que conduziu o Arouca à Liga há duas épocas e que na temporada passada conseguiu a permanência no principal escalão também falou e mostrou-se confiante na realização de um campeonato mais tranquilo. «“Hoje, no arranque dos trabalhos, posso garantir que este grupo é maior do que o que foi para estágio na época passada. No ano passado, com o ‘play-off’, tivemos um período curto para planificar e contratar. Este ano as coisas têm sido diferentes, contratamos com mais calma e critério», apontou, esperando que um Arouca «mais estável» seja capaz de ter uma abordagem diferente nos jogos.

Armando Evangelista disse necessitar de reforços para todos os setores, mas garantiu que está mais confiante e otimista, apesar da natural preocupação relativamente a eventuais saídas de jogadores importantes: «Não é nada que para o qual não esteja preparado», considerou.

Já David Simão, que vai para a segunda época seguida no Arouca, mas quinta no clube, destacou a motivação do grupo do grupo de trabalho. «Houve algumas saídas e entradas, acredito que cheguem mais jogadores para acrescentarem mais-valia ao grupo que a meu ver já era bom, são ajustes naturais. Sinto o grupo motivado, é o primeiro dia, contacto com algumas caras novas que rapidamente vão perceber a dinâmica do nosso grupo. Demos aqui o pontapé inicial e agora é preparar o melhor possível para na primeira jornada apresentarmo-nos bem e darmos uma boa resposta», rematou.

Plantel provisório do Arouca para 2022/23:

- Guarda-redes: Emilijius Zubas e Ignacio de Arruabarrena (ex-Montevideo Wanderers, Uru).

- Defesas: Jerome Opoku (ex-Velje BK, Din), Nino Galovic, Sema Velázquez, João Basso, Mateus Quaresma, Tiago Esgaio (empréstimo Sp. Braga).

- Médios: Yaw Moses, Pedro Moreira, David Simão, Morlaye Sylla (ex-Horoya AC, Gui) e Alan Ruiz.

- Avançados: Arsénio, Antony, Bukia, André Silva, Bruno Marques, Oday Dabbagh e Rafa Mújica (ex-Las Palmas, Esp).