Carlos Pinho, presidente do Arouca, revelou este domingo que o clube tinha como objetivo a subida de escalão, confirmada este domingo, desde o início da temporada. Um segredo bem guardado só revelado, agora, em declarações à Sport TV no final do jogo.

- Foram duas quedas, para a II Liga e para o Campeonato de Portugal, mas com a garra que os arouquenses têm, eu incluído, já fiz coisas bonitas e continuo a fazer coisas bonitas. Foi com muito esforço, dedicação, com garra, com a paixão que tenho pelo Arouca. Só assim é que um clube faz destas coisas.

[Quando começou a acreditar?]

- Ninguém dava nada pelo Arouca, ninguém pensava que o Arouca ia fazer aquilo que fez. Ninguém nos passava confiança, mas nós internamente, desde o primeiro dia em que contratei os jogadores e este grande treinador, que o nosso objetivo, para nós, era este. Nunca saiu nada cá para fora, estivemos caladinhos, mas o nosso objetivo era este.

[Próxima temporada?]

- Vou fazer o meu melhor como é habitual. Como presidente e o meu filho e toda a minha família. Claro que o Arouca vai fazer uma equipa ao jeito do Arouca.