O Arouca defronta neste sábado o Portimonense, equipa sofreu duas goleadas nas duas primeiras rondas da Liga. Apesar disso, Daniel Ramos, técnico dos arouquenses, vincou que é preciso não facilitar e destacou que, apesar dos resultados pesados, a equipa algarvia também tem mostrado coisas boas. «O Portimonense não tem conseguido ser consistente na totalidade do jogo, embora a primeira parte com o Gil Vicente e a segunda frente ao Boavista tenham sido sido boas. Não ter mantido o nível o tempo todo acabou por refletir-se em termos de resultados, mas respeitamos o Portimonense pelo seu melhor. Ou seja, olhamos para aquilo que fizeram de melhor e acreditamos que, pelo menos, vamos ter um Portimonense nessa imagem», disse em conferência de imprensa.

O Arouca vem de um exigente calendário neste início de época, com provas nacionais e competições europeias, mas teve a possibilidade de preparar este jogo ao longo da semana. «A nossa preocupação foi treinar em dose certa para não elevar o cansaço. Às vezes, há a tendência de, não havendo jogo [a meio da semana], treinar mais. A nossa preocupação foi treinar o certo», afirmou.

Apesar de ter somado quatro pontos nas duas primeiras jornadas, o Arouca teve dois jogadores expulsos, um em cada jogo. E Daniel Ramos reconheceu que isso é motivo de alerta. «Nós queremos terminar os jogos com 11. Não tem sido só nos nossos jogos, no arranque tem havido muitos vermelhos. Confesso que os nossos dois foram muito bem mostrados. Decisões boas da equipa da arbitragem, são erros internos, temos de aprender. [...] Disse-lhes, em jeito de brincadeira, para irmos para campo com 10 e deixar uma 'arma secreta' de fora para, quando for preciso, ir lá para dentro», gracejou.