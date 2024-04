Ao futuro o que a ele pertence. Na antecâmara da visita ao Sp. Braga, Daniel Sousa, a cumprir as últimas semanas como treinador do Arouca, garante que a equipa está focada e tranquila para encarar a 28.ª jornada da Liga.

«Não houve qualquer alteração de padrão daquilo que é o comportamento da equipa», começou por esclarecer, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Depois do anúncio do presidente do Sp. Braga, António Salvador, que na quarta-feira confirmou a contratação de Daniel Sousa para a próxima temporada, dias antes do duelo entre «guerreiros» e «lobos», a estrutura do Arouca expressou desagrado.

«São coisas que se acabam por se resolver internamente. A minha carreira tem sido pautada pelo trabalho. Nada pode abalar o meu trabalho. Partimos para esta semana com o mesmo espírito de todas as outras semanas, com a mesma ambição, com a mesma mentalidade de trabalho», reiterou o técnico.

Quanto ao adversário deste sábado, interinamente orientado por Rui Duarte, Daniel Sousa acredita tratar-se de uma equipa «difícil de contrariar».

«A forma como marcam golos é bastante padronizada. Mesmo sendo identificáveis, às vezes é difícil contrariar», acrescentou.

O treinador do Arouca não poderá contar com Alfonso Trezza, suspenso pela acumulação de cartões amarelos, nem com Tiago Esgaio, emprestado pelo Sp. Braga.

Se o Arouca respira tranquilamente no sétimo posto do campeonato, com 37 pontos, o Sp. Braga, por sua vez, é quarto, com 56 pontos, espreitando para o pódio.

Este duelo marcará o reencontro de Banza com a dupla Mújica e Cristo González, sempre em evidência entre os melhores marcadores da Liga.

A emoção desde a «Pedreira» é para seguir no Maisfutebol, ao minuto. O jogo principia às 18h deste sábado.