Daniel Sousa, treinador do Arouca, assume que a receção ao Vitória de Guimarães, este sábado (15h30), será um jogo «emocional» por ser o último no comando dos lobos antes da saída para o Sp. Braga. O treinador quer levar boas memórias do emblema da Serra da Freita, que orientou esta época, desde a 12.ª jornada, quando o clube assumia a posição de lanterna-vermelha, até alcançar um seguro sétimo posto.

«Estamos extremamente felizes, foi um percurso muito interessante, desfrutámos e acho que os jogadores também. Vai ser emocional para mim, naturalmente. Gostei imenso da passagem por cá, pelas pessoas que aqui trabalham, adorei a vila de Arouca, espetacular. Gostei mesmo de estar cá», agradeceu o treinador na conferência de antevisão ao encontro de sábado.

Ainda em jeito de balanço, Daniel Sousa revelou que a classificação da equipa superou todas as suas expectativas e que não guarda mágoa por não ter atingido o objetivo do sexto lugar, que chegou a «roubar» ao Moreirense, mas não conseguiu manter.

«Quando cheguei, não imaginava que iríamos conseguir ficar em sétimo. Não há frustração nenhuma por não chegarmos ao sexto. Quando nós redefinimos o objetivo era para manter a equipa, não haver nenhum relaxamento. Mas não nos podemos esquecer que, ainda que o objetivo estivesse próximo, à 12.ª jornada estávamos em último e acabámos em sétimo», reiterou.

Tal como o Arouca, que tem o sétimo posto matematicamente assegurado, também o Vitória de Guimarães não sairá da quinta posição, independentemente do resultado a verificar-se na última jornada, mas o treinador não espera que haja falta de foco pela falta de metas por alcançar.

«Não havendo objetivos, às vezes, é preciso algum cuidado extra na forma como se entra no jogo, para estarmos concentrados e intensos. Neste caso, o Vitória de Guimarães também não tem objetivos a cumprir, mas vamos encarar da mesma forma como encarámos todos os jogos», garantiu.

Ainda assim, Daniel Sousa admite ser «muito provável» que, neste contexto, possa ser feita alguma rotação do plantel para que jogadores com menos utilização possam ter oportunidade de somar minutos.

Relativamente à situação atribulada que se vive no seio do clube vimaranense, com a saída atípica de Álvaro Pacheco, a uma jornada do término do campeonato, Daniel Sousa acredita que o adversário não vai aparecer fragilizado.

«Acho que não fragiliza. Se ainda houvesse mais duas semanas... Eu não creio que assim vá afetar a equipa em grande medida. Aquela equipa do Vitória, ainda que tenha o cunho pessoal do antigo treinador, é uma equipa com uma alma muito particular, como é reconhecido por toda a gente», defendeu.

Pedro Moreira e Mateus Quaresma são ausências confirmadas na convocatória, não por terem «lesões impeditivas» de entrar nas contas, mas porque o treinador considera que, nesta fase, «não justifica correr qualquer tipo de risco».