David Simão, jogador do Arouca, em declarações à Sport TV, depois da goleada consentida diante do FC Porto (1-5), no Estádio do Dragão, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

[Golo aos 22 segundos atrapalhou estratégia?]

- Sim, como é obvio, na nossa estratégia sabíamos que o FC Porto ia entrar forte, com a casa cheia queria dar uma boa resposta, mas a partir dos 22 segundos o jogo começou a correr mal para nós. Sofremos três golos de rajada e o jogo ficou praticamente decidido aí. Vínhamos de três jogos fora sem perder, só perdemos um jogo em catorze jogos, portanto isto não vai beliscar em nada aquilo que temos feito.

- Não entrámos bem no jogo e, apesar de serem golos estranhos, algo consentidos, temos feito um grande campeonato, praticando bom futebol, ainda hoje tivemos momentos de qualidade. O FC Porto foi muito eficaz, tem grandes jogadores e um grande treinador. Demos espaços, e com estes jogadores, foi a morte do artista.

[Plantel do Arouca não é muito vasto, isso complica?]

- É assim, costuma-se dizer que todos somos poucos. O campeonato português tem muita qualidade e todos fazem falta, mas também já demos provas de grande carácter e tenho a certeza que os que estão vão dar conta do recado, vão dar um extra. Os que não estão fazem muita força para que o campeonato continue a correr bem.