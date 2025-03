David Simão voltou a lesionar-se, foi submetido a uma intervenção cirúrgica e já não volta a jogar esta época pelo Arouca.

Foi o próprio jogador que deu a novidade nas redes sociais.

«Como uma desgraça nunca vem só, segunda semana seguida com lesões novas. Esta trouxe-me uma novidade, uma operação. Com isto trouxe também o fim da época para mim, digo, dentro do campo, porque vou continuar a ser um de vocês até ao fim da época, a torcer para conseguirmos o objetivo a que nos propusemos», começou por escrever o jogador na conta pessoal do Instagram.

David Simão, de 34 anos, assume que está «ligeiramente assustado» em relação ao futuro, mas também «otimista».

«Triste e ligeiramente assustado, confesso, mas otimista que é só mais um capítulo da minha carreira, da minha vida. Espero ser só um até já, não vou dizer a frase clichê, “voltarei mais forte”, porque não posso garantir, a única coisa que garanto é que ainda quero ser feliz no relvado, por isso, vou fazer o que está ao meu alcance, para quando esse dia chegar, esteja no meu melhor. Até já futebol, por agora sou só adepto», escreveu ainda.