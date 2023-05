David Simão, jogador do Arouca, em declarações à Sport TV, depois da derrota, e casa, diante do FC Porto (0-1), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

Golo do FC Porto antes do intervalo, foi decisivo?

- Sim, acho que podíamos ter sido mais nós, porque até ao golo do FC porto podíamos ter tido mais bola. O golo do FC Porto é um dos pontos fortes do FC Porto, constantemente procura profundidade e cruzamentos. De qualquer forma, tiveram uma oportunidade do Taremi à barra e o golo, não me lembro de muito mais do FC Porto. Portanto, acho que foi um jogo dividido, controlámos bem o FC Porto, que é uma equipa difícil que acabou até, ironicamente, por queimar algum tempo. Tanto acusam nós, os pequeninos de o fazer, mas quando precisam, e bem, também o fazem. Isso demonstra que também tiveram respeito por nós e sentiram que o jogo era difícil.

Foi por isso aquela conversa com o Pepe?

- Exatamente, é uma conversa recorrente, fim de semana após fim de semana, os ditos pequenos que jogam com os grandes, quando empatam ou ganham, são sempre acusados de perder tempo. Não é sempre isso, esses têm armas que nós não temos e fazem-nos correr muito mais. Isso desgasta. Estava-lhe a dizer que eles fizeram-no, e a meu ver bem, porque sentiram que o jogo não era fácil. Foi uma conversa amigável, o Pepe é um grande jogador, um grande campeão, um grande capitão. Tenho muito respeito por ele, pela carreira que tem feito, mas era uma conversa natural.

Este resultado não belisca a luta pela Europa?

- Acima de tudo a equipa está confiante porque joga bem. Os pontos são consequência do que fazemos, vamos continuar, são mais três jornadas, é cada vez mais difícil ganhar pontos. As equipas estão cansadas, o campeonato já vai longo, mas nós, com a humildade de sempre, vamos tentar ganhar os três pontos.