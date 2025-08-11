O defesa-central Diogo Monteiro vai ser reforço do Arouca, confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 20 anos, internacional jovem por Portugal, deixa o Leeds ao fim de três épocas e tem à espera um contrato válido para as próximas três temporadas pelo emblema arouquense, que o blinda com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.

Nascido na Suíça, Diogo Monteiro fez todo o percurso fora de Portugal: estreou-se profissionalmente no Servette e em 2022/23 mudou-se para Inglaterra, onde evoluiu nos sub-21 do Leeds.

Internacional português por todos os escalões de formação dos sub-15 até aos sub-20, o jovem futebolista tinha outras possibilidades no estrangeiro, mas optou pelo conjunto da Liga para lançar a carreira e continuar na lista de jogadores potencialmente convocáveis para as seleções jovens.