* Por Rui Pedro Paiva

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, à imprensa após o triunfo nos Açores frente o Santa Clara por 2-1:

«Uma vitória que acho que é a primeira do Arouca nos Açores com o Santa Clara. Quebrámos um ciclo de 12 jogos sem perder do Santa Clara em casa. Levamos 3 pontos. Acho que são motivos mais do que suficientes para sairmos daqui satisfeitos.

A verdade é que os 90 minutos não foram fáceis, como se perspetivava. Uma primeira parte em que demoramos um bocadinho a encontrar-nos. O que tínhamos planeado para este jogo, na primeira parte deu-me a sensação que os nossos jogadores tiveram um tanto ou quanto de receio de o fazer. Passava por ir buscar jogo interior entre linhas e nós insistimos em demasia em sair pelos corredores laterais.

A verdade é que na segunda parte talvez o golo do Santa Clara nos tenha alertado e nos tenha desinibido. Quando começámos a procurar espaços interiores, quando começámos a subir linhas para ganhos de segundas bolas, fomos uma equipa diferente, com outro critério em zonas de finalização.

Foi um jogo equilibrado que tendeu para o lado Arouca por aquilo que fizemos principalmente na segunda parte.»