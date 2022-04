Armando Evangelista, treinador do Arouca, em conferência de imprensa, depois do empate, em casa, diante do Santa Clara (1-1), no jogo de abertura da 30.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Se analisarmos as duas partes, no que diz respeito a oportunidades flagrantes, na primeira parte tivemos mais, e na segunda também. Tínhamos o jogo controlado e, chegando à vantagem, não podíamos permitir ao adversário o que permitimos. Num lance na área, com superioridade numérica, sofremos um golo algo caricato, o que tem acontecido em casa com alguma frequência.

[As contas da classificação]

- É um ponto somado. Não queríamos um ponto, queríamos três, porque tínhamos a certeza que eles nos dariam algum conforto para os próximos jogos, com adversários diretos a jogarem entre si. Só no fim se pode dizer se foi um ponto ganho ou dois perdidos. Temos quatro finais pela frente, que vamos ter de enfrentar com coragem. Vamos ter de nos superar para conseguirmos o que pretendemos.

[Pressão na ponta final da Liga]

- Isso também conta. estamos a falar de homens, as emoções estão presentes. Uns conseguem lidar melhor com elas do que outros. O que acho é que o Santa Clara não nos causou tantos problemas para nos obrigar a cometer erros. Podíamos ter definido melhor tanto atrás, no golo sofrido, como na frente, porque tivemos dez finalizações dentro da área. Com maior controlo emocional, poderíamos ter tomado melhores decisões. Vamos procurar fazer melhor nos próximos jogos.