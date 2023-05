O Arouca está muito perto de garantir a qualificação para a próxima edição da Liga Conferência, mas vem de três derrotas consecutivas e este sábado recebe o Desp. Chaves que está a apenas dois pontos, apesar de não ter feito a pré-inscrição para jogar nas competições europeias, Com apenas mais dois jogos pela frente, Armando Evangelista diz que esta é a altura certa para a sua equipa «dar a volta» e garantir definitivamente o lugar europeu.

O Arouca afirmou-se como a equipa sensação da segunda volta, mas a verdade é que atravessa um momento extremamente negativo, Além dos desaires frente a Rio Ave (0-1), FC Porto (0-1) e Estoril Praia (0-2), a equipa de Armando Evangelista não marcou um único golo nos últimos três jogos.

Em conferência de imprensa, o treinador diz que a «quebra» é normal, acontece «praticamente a todas as equipas» e remeteu para a atual situação pontual (48 pontos) para provar que o caminho passa pela continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.

«A equipa é a mesma, os jogadores, os treinadores, a direção... Há que ter a capacidade de lidar com isso. Com confiança e o foco certo dá-se a volta a estas situações. Temos de olhar para isto preocupados, estávamos a fazer um campeonato muito equilibrado, sem passar por momentos destes, mas acontece e há que saber aproveitar as oportunidades que temos - o [Desportivo de] Chaves e o Portimonense - para dar a volta à situação», afirmou.

Apesar do Chaves não poder disputar as competições europeias na próxima temporada, algo que Evangelista não acredita que vá fazer a diferença no fator motivacional do adversário, a formação transmontana ocupa o sétimo posto, a apenas dois pontos do Arouca e poderá ultrapassar os arouquenses caso vença.

«É verdade que o [Desportivo de] Chaves está a dois pontos, não há como fugir. Mas nós temos de olhar para isto desta forma: é o último jogo do campeonato perante o nosso público. Pretendemos retribuir aquilo que foi o apoio dos nossos adeptos ao longo da época, foram fantásticos. Queremos presenteá-los com um resultado e uma exibição que os deixe orgulhosos. Sabendo que nos podemos distanciar na tabela classificativa para o nosso adversário», explicou.

Questionado acerca do seu futuro, o treinador disse que apenas será discutido com o presidente Carlos Pinho no final da época, uma vez que a classificação da equipa ainda não está fechada, e, perante a provável possibilidade de disputar as competições europeias, constatou que, enquanto técnico, «perspetiva sempre os melhores palcos».

Para o encontro deste sábado, Evangelista terá como baixas Oday Dabbagh, Weverson, Vitinho e Benji Michel.