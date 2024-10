No rescaldo ao empate na receção ao AVS (1-1), na tarde deste sábado, Gonzalo García lamentou os pontos perdidos pelo Arouca, sobretudo pelo controlo na primeira parte.

«Jogámos como gosto. Não é para jogar bonito, mas sim para criar ocasiões, atacar, ter o adversário submetido, que não consiga sair. Acho que foram momentos muito bons. Mas, se não terminamos as jogadas, o nervosismo aumenta. Acho que é um passo que temos de dar, essa mentalidade de continuar a jogar.»

«O AVS aumentou a pressão, estavam no limite e temos de ser inteligentes. Mas, deu-nos o nervosismo. A nossa pressão deixou de ser forte e agressiva. Até que chegou um penálti de riso. Sinto que foram dois pontos perdidos», analisou, em conferência de imprensa.

Por isso, o treinador uruguaio recordou as oportunidades desperdiçadas antes do intervalo, logo após o 1-0: «Deveríamos ter feito o segundo e terceiro golo, e acabado com o jogo».

Portanto, o ânimo era débil no balneário do Arouca na sequência do apito final.

«Disse aos jogadores, no balneário, a todos, que me deu pena por eles. Empatar este jogo, que deveria ter acabado em festa», rematou.

O Arouca permanece no 13.º posto, com sete pontos. Depois da pausa competitiva, os «Lobos» visitarão o Maria da Fonte, na Taça, e o Estoril para a Liga, a 26 de outubro.