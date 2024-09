O treinador do Arouca projetou a deslocação ao Algarve, onde a equipa da Serra da Freita vai defrontar neste domingo o Farense.

Apesar do momento dos algarvios, que ainda não pontuaram na Liga, Gonzalo García disse não ter dúvidas de que o jogo não será fácil.

«Algum dia terá de pontuar, mas que não seja esta semana, espero e confio. Será um encontro difícil, seguramente, é uma equipa com muita vontade de conseguir a vitória, como nós. Nisso estamos igualados. É uma equipa física com um jogo mais direto do que a maior parte dos adversários com quem já jogámos. Agora temos uma longa viagem, com tempo para os jogadores estarem juntos e estamos preparados», afirmou.

Os arouquenses chegam a este jogo com uma vitória e quatro derrotas no arranque da Liga, registo que Gonzalo García relativizou, dando como exemplo a experiência que teve à frente dos croatas do NK Istra. «Não estou a olhar muito para a classificação, porque estamos a começar a época. É sempre bom começar bem, mas não é o mais importante. Não significa nada. O mais importante é o processo e o trabalho que se faz. Pessoalmente, na minha última época na Croácia, começámos na última posição, nos primeiros quatro ou cinco jogos, e acabámos a fazer a melhor época da história do clube», recordou.

Para o treinador uruguaio, o trabalho levado a cabo pelos jogadores é o melhor indicador de que a situação será alterada. «A equipa está a trabalhar muito bem, melhor e de forma mais tranquila também, é só isso que me preocupa. Agora, todos os jogadores já sabem que ficam, o que lhes espera. Têm uma perspetiva do seu futuro próximo e isso dá muita tranquilidade, até para mim», constatou.

Para o jogo de domingo, o Arouca tem várias baixas, todas por lesão: Matías Rocha, Nico Galovic, Mateus Quaresma, Eboué Kouassi, Oriol Busquets, Pedro Moreira, Vitinho e Henrique Araújo.