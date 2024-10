O treinador do Arouca disse estar à espera de encontrar um Estoril motivado em deixar outra imagem após a eliminação surpreendente na Taça de Portugal aos pés dos alentejanos do Lusitano de Évora.

«Claro que uma equipa ser eliminada por outra de escalão inferior tem sempre mais ruído e impacto, mas estou certo que eles vêm para ganhar. Vão estar até com o orgulho mais ferido e tentarão utilizar isso para conseguir a vitória. A confiança pode estar um pouco em baixo, mas não sinto que vão aparecer derrotados. Estarão com energia e motivação extras para tentar ganhar este jogo, tal como nós», disse Gonzalo García na antevisão ao jogo marcado para este sábado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

«O Estoril tem uma ideia diferente das outras equipas com quem jogámos. Tem velocidade nas alas, um bom avançado, o Holsgrove no meio-campo. Vai ser um jogo interessante - difícil como todos -, mas temos que estar bem, isso é certo. Talvez por ser um treinador de outro país [Escócia] traga uma ideia de jogo diferente. É o bonito e saudável no futebol, como acontece em Inglaterra, que tem treinadores de Portugal, Espanha, Dinamarca...», projetou ainda.

O Arouca vem de uma goleada ao Maria da Fonte por 5-0, num jogo em que marcou mais golos do que em todos os outros encontros da época. Gonzalo García espera que a goleada traga mais confiança nos momentos em que os jogadores se encontrarem à frente da baliza advesária.

«No futebol, a cabeça é o mais importante. Marcámos cinco, criámos muitas ocasiões, criámos para mais. Para mim, o importante é sentir que somos uma equipa que cria ocasiões, que chegamos à frente com gente e temo-lo feito sempre. Contra o AVS, inclusive contra o FC Porto, em todos os jogos... Marcar traz confiança e estou seguro de que, se continuarmos a criar e a trabalhar bem, os golos são uma questão de tempo», constatou.

Recorde-se que o Arouca foi muito fustigado por lesões no início da época. Galovic, Matías Rocha, Eboué Koassi e Pablo Gozáblez estão lesionados, mas Gonzalo García já tem mais opções. «Agora há mais jogadores, há dores de cabeça, obviamente. Já há jogadores que ficam fora da convocatória, porque temos um plantel muito longo. O negativo é que temos de fazer essa gestão. Os jogadores têm de ser profissionais, trabalhar e lutar. O positivo é que há competição e ninguém pode dormir, porque, se algum dormir, há outro que talvez não durma e a mudança não me incomoda», sublinhou.