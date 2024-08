Na análise à derrota ante o Vitória de Guimarães (0-1), Gonzalo García, à esquerda na imagem, apontou à fase de adaptação dos seus pupilos. Na noite desta segunda-feira, o treinador do Arouca aproveitou para descrever a própria adaptação a Portugal.

«Foi a minha estreia, num jogo muito difícil contra uma equipa como o Vitória, muito forte, com boa dinâmica e ritmo. Diria que não é um bom momento para os defrontar. Uma derrota nunca é boa, mas em linhas gerais conseguimos uma boa partida. Conseguimos controlar o jogo em certos momentos e o Vitória não criou muitas oportunidades. Penso que nos faltou maior acerto no último terço, no último passe, no momento de entrar na área», referiu, em conferência de imprensa.

Lamentando o golo de Nélson Oliveira, no entendimento do uruguaio «evitável», ressalvou o índice de esforço, nomeadamente dos avançados: «Temos poucos jogadores com profundidade, é um aspeto em falta. Creio que o Trezza esteve bem, criando linhas de passe e pressionando. O Henrique Araújo [emprestado pelo Benfica] também está a trabalhar muito bem, assim como todo o grupo».

«Estou a experimentar várias dinâmicas. Os jogadores têm qualidade e vão chegar mais longe, porque nos escutam. Estou contente. Nesta fase, o mais importante é que tentem aplicar as ideias.»

Quanto a Cristo González, o técnico, de 40 anos, esclareceu que o avançado está lesionado, pelo que não figurou na convocatória.

Por fim, e questionado pelo Maisfutebol sobre a estreia em Portugal, García diz-se ambientado.

«Estou feliz, sinceramente o ano passado decidi ficar em casa, mas tinha vontade de vir para Portugal, pelo que fico agradecido pela oportunidade. O melhor do Arouca são as pessoas, humildes, que estão sempre prontas a ajudar. Sinto-me cómodo porque também sou assim. Temos um grupo de capitães que se preocupa com quem vem e tenho a sensação de que já somos uma família», terminou.

Na segunda jornada, na tarde de domingo (15h30), o Arouca visitará o Moreirense.