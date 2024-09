À espera de um FC Porto ferido pela derrota na Liga Europa, em casa do Bodo/Glimt, Gonzalo García antecipa um jogo «difícil» no Dragão. Em todo o caso, este sábado, em conferência de imprensa, o treinador do Arouca apontou à surpresa.

«Espera-nos um jogo difícil, porque o FC Porto está em festa de aniversário, joga em casa e nunca é bom defrontar um “grande” depois de este ter perdido. Mas, o Arouca conseguiu bons resultados na época passada e vamos tentar fazê-lo de novo», começou por referir.

Quanto aos «onzes», o treinador uruguaio espera um FC Porto idêntico àquele visto em Guimarães.

«Há alguns jogadores que estiveram ausentes na Noruega, mas que farão parte das opções para este jogo. Seremos agressivamente pressionados, tal como frente ao Sporting, jogo no qual nos faltou tranquilidade.»

«Queremos desenvolver a nossa ideia, que nunca será só defender. Frente a estas equipas temos de fazer tudo bem. Basta um momento para o jogo mudar», analisou.

Por fim, Gonzalo García abordou as ausências por lesão: «O leque é grande. Ficaria alarmado se o quadro clínico fosse resultante dos nossos métodos de trabalho ou do estado do relvado. Mas, a maioria dos problemas já vieram com os jogadores. Temos de nos adaptar».

O Arouca não contará com Matías Rocha, Mateus Quaresma, Busquets, Henrique Araújo, Galovic e Loum para a visita ao FC Porto, da sétima jornada.

Os «Lobos» ocupam o 13.º posto da Liga, com seis pontos. O pontapé de saída acontecerá pelas 18h deste domingo, no Estádio do Dragão. A arbitragem pertencerá a André Narciso e o encontro será para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.