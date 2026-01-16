Vasco Seabra, técnico do Arouca, antevê visita ao estádio do AVS, no sábado (18h00), para a 18.ª jornada da Liga:

Importância do jogo

«Os jogos são todos importantes, agora ainda mais. Temos o objetivo de fazer melhor do que na época anterior. No último jogo demonstrámos qualidade, mas a realidade é que precisamos de pontos. Não queremos acabar sempre a dizer que estivemos bem e não conseguimos ganhar.»

Objetivo para a segunda volta da Liga

«Ficámos aquém na primeira volta. Começámos bem, depois passámos por uma fase instável a meio. Acho que terminámos mais seguros nos processos e continuo a acreditar que somos capazes de atingir os objetivos a que nos propusemos no início.»

Problemas nas bolas paradas

«Temos sido muito castigados na bola parada, é uma fragilidade que temos de corrigir no imediato e em que temos insistido. A responsabilidade é nossa e não podemos deixar que aconteça a mesma coisa no futuro.»

Ponto de situação no mercado

«O Alex (Pinto) é um miúdo extraordinário, que tem motivação para ter minutos de forma consistente. Foi um fecho de ciclo natural e normal. O Arruabarrena dispensa grandes apresentações e não vai necessitar de grandes adaptações. O Javi chega com um grande perfil de liderança e é forte nos duelos. Já o Yellu é um médio diferente do que tínhamos, com mais abrangência e mais agressivo.»

Ausências no Arouca

Pedro Santos (lesionado).