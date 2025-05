Amadou Danté vai continuar a representar o Arouca, agora a título definitivo, depois do Arouca ter chegado a um acordo com os austríacos do Sturm Graz. O lateral esquerdo maliano assinou contrato até 2028.

Nascido no Mali, o jovem lateral de 24 anos destacou-se na formação que conquistou a CAN Sub-20, de 2019, valendo-lhe uma transferência da terra natal para os austríacos do Sturm Graz.

Depois de uma primeira temporada em que esteve emprestado ao TSV Hartberg, Danté conquistou o seu espaço no Sturm Graz, venceu um campeonato e duas taças, acumulando mais de cem jogos pelo emblema austríaco.

Antes de chegar a Portugal, Danté representou ainda o FC Zurich, por meia temporada, apontando dois golos em 14 partidas.

Na última temporada, sob empréstimo do Sturm Graz, somou 17 jogos pelo Arouca, 16 na Liga e um na Taça da Liga.

Agora assinou um contrato válido até 2028.