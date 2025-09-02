OFICIAL: Arouca empresta Marozau aos dinamarqueses do Kolding
Avançado bielorrusso volta a ser emprestado
O Arouca anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com os dinamarqueses do Kolding IF para a cedência, por empréstimo, do avançado bielorusso Uladzislau Marozau.
«O Futebol Clube de Arouca comunica que chegou a acordo com o Kolding IF para o empréstimo do jogador Uladzislau Marozau», pode ler-se num comunicado dos lobos.
O avançado, de 24 anos, chegou a Arouca em 2023/24, proveniente do Dinamo Minsk, onde tinha sido o melhor marcador do campeonato bielorusso. No entanto, nunca se conseguiu impor na Serra da Freita, tendo participado em apenas 15 partidas, sem ter marcado qualquer golo.
Nas últimas duas jornadas da Liga, Marozau foi suplente não utilizado de Vasco Seabra e parte agora para novo empréstimo, depois de já ter estado cedido ao Paços de Ferreira, na reta final da temporada transata.
