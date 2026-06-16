O Arouca anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de Pablo Gozálbez que terminava em 2027, ficando agora com um vínculo ao clube até ao verão de 2029.

Formado no Valencia, Gozálbez, de 25 anos, chegou ao Arouca no arranque da temporada de 2024/25, tendo acumulado até ao momento 48 jogos e dois golos.

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