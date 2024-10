Gonzalo García já não é treinador do Arouca, informou o clube esta segunda-feira.



O técnico uruguaio deixa os arouquenses dois dias após a goleada (4-1) sofrida frente ao Estoril, no António Coimbra da Mota. O treinador, de 41 anos, despede-se dos «lobos» com três vitórias (duas na Liga e uma na Taça de Portugal), um empate e seis derrotas.



O Arouca é 14.º classificado da Liga com sete pontos.