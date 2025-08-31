Arouca
Há 30 min
OFICIAL: internacional jovem neerlandês é reforço do Arouca
O Arouca oficializou este domingo a contratação do médio Espen van Ee, conforme já tinha sido anunciado pelo Maisfutebol.
Internacional jovem pelos Países Baixos, o jogador de 22 anos chega proveniente do Heerenveen e assina um contrato válido por quatro temporadas, até 2029.
Na última temporada, Espen van Ee participou em 35 jogos tendo apontado um golo. Esta época, chegou a ser opção na derrota por 2-1 frente ao Groningen.
