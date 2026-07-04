O Arouca anunciou a contratação de Sihoo Park, que assinou com os lobos até 2031. O extremo junta-se, assim, a Lee Hyunju na comitiva sul-coreana do plantel da I Liga. 

Vindo do Chungnam Asan, do segundo escalão da Coreia do Sul, o jogador de apenas 18 anos disputou nove jogos e apontou um golo em 2026. 

Esta é a terceira contratação confirmada pela equipa comandada por Vasco Seabra, depois de Mateo Flores e Martim Duarte. 

Recorde-se de que nas últimas temporadas o Arouca tem apostado em jogadores asiáticos, como é o caso de Taichi Fukui e Lee Hyunju.

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