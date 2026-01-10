Arouca
Há 1h e 20min
OFICIAL: Yellu Santiago chega por empréstimo ao Arouca
Médio espanhol é o terceiro reforço do Arouca no mercado de inverno
AL
AL
O Arouca anunciou este sábado a contratação de Yellu Santiago, médio de 21 anos, que chega por empréstimo do Verona até ao final da temporada, sem opção de compra.
Esta temporada, o espanhol soma apenas quatro jogos pelo emblema italiano.
Yellu Santiago é, recorde-se, a terceira contratação dos Lobos neste mercado de inverno.
🎮 𝐏𝐞𝐝𝐢𝐫𝐚𝐦 𝐮𝐦 ̶P̶E̶S̶ 𝟔?— FC Arouca (@OficialFCArouca) January 10, 2026
Yellu Santiago é o mais recente reforço dos Lobos de Arouca 🐺#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/xA6bTT90Yf
