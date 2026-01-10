O Arouca anunciou este sábado a contratação de Yellu Santiago, médio de 21 anos, que chega por empréstimo do Verona até ao final da temporada, sem opção de compra.

Esta temporada, o espanhol soma apenas quatro jogos pelo emblema italiano.

Yellu Santiago é, recorde-se, a terceira contratação dos Lobos neste mercado de inverno.

RELACIONADOS
Vasco Matos: «Temos de ser seguros, mas com coragem»
Flick: «Quantos clássicos jogámos contra Mbappé? Cinco. Só perdemos um»
Xabi Alonso sobre Mbappé na Supertaça: «Não somos kamikazes»