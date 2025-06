Pedro Moreira colocou, aos 36 anos, um ponto final numa carreira que se prolongou por 18 temporadas, as últimas seis passadas no Arouca, no qual vai desempenhar o papel de Team Manager Assistant já a partir da próxima época.

«Tenho um orgulho enorme na carreira que construí. Obrigado futebol, a todos os treinadores, a todos os jogadores e a todas as pessoas com quem me cruzei ao longo de toda a carreira. Um obrigado especial à minha família, que esteve sempre do meu lado nos bons e nos maus momentos», partilhou Pedro Moreira, na oficialização do adeus aos relvados.

Ao longo da carreira, o médio representou Boavista, Gil Vicente, Portimonense, FC Porto, Rio Ave, os romenos do Hermannstadt e, finalmente, o Arouca.

«Quero agradecer ao Arouca pela possibilidade que me deu enquanto jogador e, agora, nesta nova fase da minha carreira. Acabo de consciência tranquila, plena e em paz. Encaro este novo desafio com a responsabilidade e o empenho de sempre. Agradeço ao presidente e ao Joel Pinho pela confiança e por me terem apresentado este projeto», concluiu Pedro Moreira.