O Santos tem 45 dias para pagar 2,6 milhões de euros ao Arouca pela contratação do central João Basso em 2024, confirmou esta segunda-feira o Tribunal Arbitral do Desporto, em resposta ao último recurso apresentado pelo clube brasileiro junto da FIFA.

Já sem possibilidades de avançar com mais recursos, o clube de São Paulo terá agora de saldar a dívida ao clube português, num prazo de 45 dias, sob pena de sofrer um novo «transfer ban», isto é, de ficar impedido de inscrever novos jogadores.