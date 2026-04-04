Vasco Seabra anteviu neste sábado a receção do Arouca (11.º) ao Estoril (7.º), na 28.ª jornada da Liga, agendada para segunda-feira (18h45). Em conferência de imprensa, o treinador do Arouca lamentou as ausências de dois avançados, o castigado Trezza e o lesionado Dylan Nandín.

Estoril na mira

«Vai ser jogo difícil. É uma boa equipa, individualmente muito capaz. Vai ser um jogo entre equipas que gostam de ser protagonistas e de ter a bola. Sabemos que podemos competir e vencer, contra um adversário que está melhor do que na primeira volta, tal como nós.»

Paragem de seleções

«Veio num momento importante e deu para respirar e recuperar desgastes. Chegaram seis reforços em janeiro e o processo de adaptação tem vindo a ser mais consistente.»

