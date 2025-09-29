Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, em conferência de imprensa, após a goleada sofrida na receção ao FC Porto (4-0), no encerramento da 7.ª jornada da Liga.

Desafios procurados colocar ao FC Porto.

«O resultado é justo, o FC Porto ganhou bem, mas acho que até à expulsão colocámos muitos desafios. Até ao minuto 50, o FC Porto criou uma oportunidade de golo a partir de um erro individual e uma segunda oportunidade quando o João Valido chocou com o Tiago Esgaio. Ou seja, o FC Porto não estava a conseguir ligar por dentro e procurar o Alan Varela. Ao bloquearmos este médio, o FC Porto não conseguia jogar pelos corredores, apostando na profundidade.»

O momento da expulsão de Martim Fernandes.

«A expulsão acabou por nos fazer mal. Com uma excelente pressão roubámos a bola ao Martim, que acabou por fazer falta. E, nesse momento, tínhamos capacidade para estabilizar o jogo e empurrar o FC Porto para trás. Mas sofremos golos.»

«No 2-0, por exemplo, não podemos permitir que um adversário saia entre dois jogadores. E 4-0 também era de evitar. Tirando esses erros, as sensações foram boas, sabendo que poderíamos competir de melhor forma. Após a expulsão, o FC Porto empolgou-se ainda mais e, quando nos estávamos a estabilizar ofensivamente, o FC Porto faz o 2-0. Antes do terceiro golo mostrámos o que poderíamos ter feito.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?