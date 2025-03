Vasco Seabra aguarda por um «reencontro feliz» com o Estoril, a propósito do duelo em Arouca, na 26.ª jornada da Liga.

«Já passou muito tempo, mas será sempre um clube que me diz muito. Gosto muito do Estoril, das pessoas e de muitos dos jogadores que lá estão e é, por isso, um reencontro feliz. Até ao momento em que começa o jogo, é fantástico o reencontro, mas, a partir daí, queremos muito ser felizes deste lado. O que importa é o Arouca. Depois, no final, podemos cumprimentá-los e desejar-lhes sorte, mas com os três pontos do nosso lado.»

«São duas equipas que têm feito muitos pontos. Nos últimos dez jogos, eles só perderam um, tal como nós. Ambas vêm num momento bom, jogam bem, procuram ser agressivas sem bola. Acredito que vai ser um bom jogo, com um bom adversário que tem bons jogadores. Sabemos que vamos ter de estar a um nível muito alto», argumentou.

Depois do embate com o Estoril, Vasco Seabra terá completado uma metade de campeonato ao serviço do Arouca e, em jeito de balanço, referiu com agrado a possibilidade de ultrapassar a barreira dos 30 pontos, em caso de vitória.

«É um bom tónico, porque queremos dar sequência para uma segunda vitória seguida. Nestes 16 jogos, fizemos 21 pontos. Passámos a ser uma das equipas com melhor defesa e marcámos em quase todos os jogos», analisou.

Pablo Gozálbez e Nino Galovic permanecem lesionados e desfalcam o Arouca.

O Estoril (8.º) visita o Arouca (12.º) na tarde deste domingo (15h30), num encontro arbitrado por Anzhony Rodrigues e para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.