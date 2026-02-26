Vasco Seabra anteviu nesta quinta-feira a visita do Arouca (10.º) ao líder FC Porto, na 24.ª jornada da Liga. Os “Lobos” não contam com os castigados Tiago Esgaio, Lee Hyunju e Espen Van Ee, nem com os lesionados Mateo Flores e Pedro Santos. O duelo está agendado para esta sexta-feira (18h45) e vai contar com arbitragem de Iancu Vasilica.

Arouca sem medos

«Acreditamos que vamos conseguir contrariar. Vamos com ambição para defrontar uma equipa defensivamente muito forte. Quem gosta de competir sente sempre este bichinho de poder bater os líderes. É importante reconhecer as baixas, mas temos alternativas e vão fazer um bom jogo.»

«O nosso momento traz confiança e necessidade de entender que as vitórias não vieram por acaso.»

«O FC Porto tem um jogo posicional muito rígido. Convidam-nos a saltar à pressão e, se não saltarmos, têm um jogo de profundidade muito agressivo. Queremos ser compactos para não conceder esse espaço. Na bola parada também são muito fortes e procuram marcar tudo muito rápido.»