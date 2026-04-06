Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória sobre o Estoril (3-2) na 28.ª jornada da Liga.

Análise ao encontro

«Foi um excelente jogo, entre duas equipas com muita qualidade técnica individual e muito bons executantes. E, sinceramente, acho que duas ideias de jogo que apelam a uma partida altamente positiva, virada para as balizas.»

«É óbvio que eu preferia ter ganho sem sofrer golos, mas a verdade é que defrontamos um adversário com muita qualidade. A forma de jogar do Estoril é difícil de contrariar.»

A vertente tática

«Na 1.ª parte tivemos alguma dificuldade em ter a paciência necessária para estancar o jogo interior do Estoril. É difícil, porque tem oito jogadores por dentro e dois por fora.»

«Faz uma construção praticamente 2-2-2-2, com os laterais a darem largura. Isso dá muita mobilidade ao Holsgrove, Xeka, João Carvalho e ao Jandro Orellana. E, como saem de estrutura, fica muita gente fora do bloco e é muito difícil ter gatilhos de pressão ajustados.»

«Quando vamos pressionar com os nossos dois médios à frente, acabamos por libertar os interiores, que ficam muito longe dos laterais. E esse encaixe nem sempre é fácil. O Estoril acabou por nos criar dificuldades para conseguirmos roubar e ficar com bola.»

«Ainda assim, tivemos as melhores oportunidades de golo. Fazemos o 1-1, temos outra bola do Barbero logo a seguir ao golo do Estoril. Acabámos por ir para o intervalo com alguma felicidade, mas creio que com mérito.»

Análise ao segundo tempo

«Fomos mais dominadores. Conseguimos roubar muito mais vezes a bola, tivemos mais critério e criámos mais dificuldades à pressão do Estoril. E creio que isso acabou por desgastar muito o Estoril e libertou-nos mais espaços. Acho que poderíamos ter fechado o jogo mais cedo.»