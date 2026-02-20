Vasco Seabra anteviu nesta sexta-feira a receção do Arouca (12.º) ao Nacional (14.º), agendada para a tarde de sábado (15h30). Em conferência de imprensa, o treinador dos “Lobos” exigiu serenidade e foco.

Um degrau por jornada

«Não gostamos de olhar para a escadaria e achar que temos de subir cinco degraus de uma vez porque a probabilidade de dar com o nariz no chão é grande. O jogo com o Nacional é o mais importante porque é o próximo. É uma equipa bem treinada, são muito agressivos e têm muitos golos marcados. O jogo lá foi complicado. Vencemos, mas passámos dificuldade.»

Quatro golos marcados a partir de bolas paradas nos últimos três jogos

«Contra o Rio Ave e o Vitória foram lances trabalhados que nos ajudaram a pontuar. Sabemos que também não estivemos no melhor nível contra o Casa Pia (3-2).»