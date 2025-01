Na antevisão à visita ao Nacional, na 20.ª jornada da Liga, Vasco Seabra apontou às vitórias dos madeirenses sobre FC Porto e AVS para ilustrar as dificuldades esperadas pelo Arouca.

«Sabendo de todas as dificuldades, é muito importante percebermos que temos de competir. Todos os jogos têm de nos produzir a sensação de que os podemos ganhar e este é um adversário que implica uma exigência muito grande», referiu, em conferência de imprensa.

A viver a melhor sequência de resultados nesta temporada, com oito pontos em quatro jornadas, o Arouca estacionou no 13.º posto, com 19 pontos, em igualdade com o Nacional.

«O processo [de crescimento] está muito mais claro para os jogadores. Portanto, sabemos que estes quatro jogos, com oito pontos, traduzem uma média pontual muito alta e refletem o que já vínhamos a dizer, mesmo quando não ganhávamos.»

«Ainda assim, sabemos que vamos ter muitas dificuldades durante o campeonato. Se trabalharmos a 99 por cento, então estaremos em fragilidade e o adversário em vantagem. Não temos margem para abrandar. Sentimos que o frasco do ketchup está aberto, mas temos de ser nós a ir lá com a colher, porque, senão, alguém vai lá e tira aquilo que é nosso», argumentou.

Sobre o mercado de transferências, Vasco Seabra espera não perder elementos basilares.

«Há muitas sondagens pelos nossos jogadores, o que é um bom sinal, mas acreditamos que só uma coisa muito pontual poderá acontecer. Temos o grupo fechado e cada vez mais coeso», comentou.

Para este jogo, Vasco Seabra volta a contar com o médio Pedro Santos, recuperado de uma gripe. Quanto a Nino Galovic, continua a recuperar lesão.

O encontro está agendado para a tarde de sábado (15h30), vai contar com arbitragem de Pedro Ramalho e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.