Vasco Seabra, treinador do Arouca, refere que a partida frente ao Sp. Braga vai ser um bom desafio para a sua equipa. O técnico luso não conta com o lesionado Dylan Nandín para o jogo da 29.ª jornada da Liga, marcado para domingo, às 18h00.

Elogios à formação de Carlos Vicens

«É uma equipa altamente pressionante. Mantém-se sempre muito alta no campo e, depois, em posse, tem muita qualidade, com uma identidade muito forte. Será um jogo fantástico, uma possibilidade de podermos desafiar-nos contra uma equipa poderosa. São desafios que nós vemos como oportunidades.»

Reviravolta frente ao Estoril mostra a força da equipa

«Tem representado aquilo que no nosso dia a dia é habitual. É uma equipa que nunca desiste e que não fica a chorar sobre o leite derramado. E, independentemente das incidências que tiverem, a equipa continua a lutar e continua a perceber que tem capacidade para conseguir reverter.»

Alfonso Trezza a titular?

«Tem que dar ao cancelo. São as boas dores de cabeça que eu quero ter sempre. O Pablo fez o golo da vitória e fez um bom jogo. A verdade é que o Trezza teve em momentos bons da equipa e menos bons da equipa e manteve-se sempre com um compromisso gigante. É um campeão e está preparado para jogar, tal como está preparado para ir para o banco.»