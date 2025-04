Vasco Seabra mostrou-se motivado pelo empate com o Benfica (2-2) e a fim de dar continuidade ao bom momento na receção ao Estrela da Amadora, na 30.ª jornada da Liga.

«Não sinto desconcentração da equipa. Tenho uma confiança muito grande em relação à maturidade da equipa. O futebol não deixa de ser jogo, começa com uma moeda ao ar. Podemos estar muitíssimo bem e perder, também o contrário. O compromisso, a entrega e a paixão é que nunca podem faltar.»

«Lidamos com o elogio e com a crítica da mesma forma. A nossa proposta de jogo é muito ambiciosa, exige muito dos jogadores, que têm um caráter inacreditável. Quando não ganhamos, sabemos que demos tudo de nós para tentarmos fazê-lo, independentemente do adversário», disse, em conferência de imprensa.

Regressando ao jogo na Luz, Vasco Seabra lamentou a polémica em torno do árbitro António Nobre.

«Tenho pena que isso tenha acontecido por uma razão. Acho que entramos em escrutínios que não são os melhores. Infelizmente, não temos árbitros no Mundial de Clubes, mas temos excelentes árbitros. Muito advém destas críticas. Temos de olhar muito mais para a defesa da arbitragem, dos jogadores e dos treinadores», atirou.

Sobre o Estrela da Amadora, Vasco Seabra garante estar atento à agressividade do “Tricolor”.

«Vamos enfrentar um adversário muito agressivo e intenso, que, tal como nós, tem uma vontade muito grande pelos pontos. Temos de estar na nossa plenitude em todos os momentos. No jogo na Amadora, estávamos a ganhar e a fazer um excelente jogo, mas o Estrela virou o resultado», terminou.

O Arouca não conta com os lesionados David Simão, Tiago Esgaio, Matías Rocha e Nino Galovic.

O Arouca, 13.º classificado, recebe o Estrela da Amadora (15.º) na tarde deste sábado (18h). O encontro conta com arbitragem de Bruno Vieira e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.