Thales Bento, jogador do Arouca, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Benfica (0-2), em jogo da 19.ª jornada da Liga:

[Arouca reagiu bem ao golo do Benfica]

- Foi um início difícil, numa semana muito complicada para nós. Dois dias de treino, a equipa fez dois treinos conjuntos para um jogo destes. Acredito que demos uma resposta mais do que boa pela forma como correu o jogo. Temos de trabalhar da mesma forma para vencer o próximo jogo.

[Segunda parte melhor, de onde veio essa capacidade?]

- Acredito que foi força de vontade. Temos de trabalhar e pensar no nosso dia adia e ultrapassar as dificuldades. Há pedras no caminho, temos de chutar para o lado. Demos uma grande resposta hoje.

[Arouca continua em posição de descida]

- É pensar em cada jogo como uma final. Isso pode mudar de um jogo para o outro. Temos de ter sorte, fazer o nosso trabalho e conseguir vitórias.