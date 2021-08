Thales Oleques, capitão do Arouca, em declarações à BTV, depois da derrota no Estádio da Luz, diante do Benfica (0-2), em jogo da segunda jornada da Liga:

- Foi uma partida complicada, com a expulsão do nosso guarda-redes. Como sabem jogar aqui é muito complicado, com um a menos ainda mais. Mas fizemos um bom jogo com as condições que tínhamos. Agora temos de pensar no próximo jogo.

[Mesmo com menos um, o Arouca nunca perdeu a organização]

- Claro, é o que a gente trabalha desde o início. Não importa ter um a menos, temos de fazer a nossa parte, temos de colocar a bola no chão e jogar.