«V. Guimarães tem um estádio que nos faz querer dar continuidade ao crescimento»
Vasco Seabra aposta no regresso do Arouca às vitórias, desta feita fora de portas
Vasco Seabra garantiu não temer o ambiente do Estádio D. Afonso Henriques, garantindo que o Arouca está preparado para visitar o Vitória de Guimarães na quarta jornada da Liga.
«Sabemos que é uma equipa que no seu estádio tem sempre um poderio muito grande e vai ser um adversário difícil. Mas, é também um estádio que nos leva para uma dimensão ambiciosa e que nos faz querer dar continuidade ao crescimento. O Vitória vai certamente entrar intenso na pressão e, por isso, temos de estar bem ligados desde o primeiro segundo.»
«É altamente motivador jogar contra um Vitória de Guimarães forte, com uma equipa muito capaz de disputar o jogo», disse Vasco Seabra em conferência de imprensa.
Questionado sobre o começo de Luís Pinto ao leme dos “Conquistadores”, o treinador do Arouca realçou a competência deste adversário.
«Estamos preparados para o jogo híbrido que eles possam apresentar. Independentemente do esquema, sabemos que vai ser um adversário intenso. Perderam a última partida, mas tiveram um jogo muito capaz. Querem provar a si mesmos e aos adeptos que têm essa capacidade de competir. A exigência será, de certeza, de grau elevado», analisou.
Pela primeira vez desde que chegou a Arouca, Vasco Seabra pode contar com todos os elementos do plantel, depois de Pablo ter recuperado da lesão. E o plantel ainda não está fechado.
«O mercado está aberto até terça-feira e é muito provável que ainda entre mais alguém. É importante sentirmos confiança em todos os elementos, tal como aconteceu na semana passada, onde todos os que entraram no decorrer da partida causaram a diferença», destacou.
O Arouca, oitavo classificado, visita o Vitória de Guimarães (9.º) no sábado (18h), numa partida com arbitragem de Gustavo Correia e para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.