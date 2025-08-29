Vasco Seabra garantiu não temer o ambiente do Estádio D. Afonso Henriques, garantindo que o Arouca está preparado para visitar o Vitória de Guimarães na quarta jornada da Liga.

«Sabemos que é uma equipa que no seu estádio tem sempre um poderio muito grande e vai ser um adversário difícil. Mas, é também um estádio que nos leva para uma dimensão ambiciosa e que nos faz querer dar continuidade ao crescimento. O Vitória vai certamente entrar intenso na pressão e, por isso, temos de estar bem ligados desde o primeiro segundo.»

«É altamente motivador jogar contra um Vitória de Guimarães forte, com uma equipa muito capaz de disputar o jogo», disse Vasco Seabra em conferência de imprensa.

Questionado sobre o começo de Luís Pinto ao leme dos “Conquistadores”, o treinador do Arouca realçou a competência deste adversário.

«Estamos preparados para o jogo híbrido que eles possam apresentar. Independentemente do esquema, sabemos que vai ser um adversário intenso. Perderam a última partida, mas tiveram um jogo muito capaz. Querem provar a si mesmos e aos adeptos que têm essa capacidade de competir. A exigência será, de certeza, de grau elevado», analisou.

Pela primeira vez desde que chegou a Arouca, Vasco Seabra pode contar com todos os elementos do plantel, depois de Pablo ter recuperado da lesão. E o plantel ainda não está fechado.

«O mercado está aberto até terça-feira e é muito provável que ainda entre mais alguém. É importante sentirmos confiança em todos os elementos, tal como aconteceu na semana passada, onde todos os que entraram no decorrer da partida causaram a diferença», destacou.

O Arouca, oitavo classificado, visita o Vitória de Guimarães (9.º) no sábado (18h), numa partida com arbitragem de Gustavo Correia e para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.