Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a vitória sobre o Nacional (2-1), em jogo da 6.ª jornada da Liga:

Está vitória foi um pontapé na ansiedade?

«Foi um jogo de luta, de capacidade de conquista. Esta sorte deu muito trabalho aos meus jogadores, e por isso estou muito satisfeito com eles. Entrámos receosos, vínhamos de uma derrota caseira, e já não ganhávamos desde a primeira jornada. O que, naturalmente, estava a trazer-nos alguma ansiedade.

O tem um bom treinador e uma equipa muito competente. Entrou bem no jogo e teve melhor que nós na primeira parte. Apesar disso, a melhor oportunidade e a mais clara de todas é a nossa, com o Dylan completamente isolado [foi desarmado por Zé Vitor antes de rematar] na cara de Lucas França. De qualquer das formas, foi realmente a única oportunidade que tivemos.

Gradualmente, fomos crescendo no jogo. Ainda assim, no nosso melhor momento, em que acho que estamos ligeiramente por cima, acabámos por sofrer o golo. Podia nos afetar muito perante as condicionantes que falei atrás. Todas as adversidades que aconteceram no jogo levaram-nos para um sentimento de luta, de superação. E isso fez com que nós conseguíssemos levar daqui três pontos muito difíceis, muito saborosos, que nos fazem realmente sentir orgulhosos daquilo que é a nossa capacidade de nos entregarmos.»

Efeito das substituições?

«A intenção era, com o Barbero, ter um jogador que é muito forte na capacidade de conseguir segurar e ele depois conseguir deixar de frente para nós conseguirmos progredir mais. Essa foi a intenção. Realmente ele entrou mesmo muito bem no jogo.

Pablo também entrou muito bem. Também nos ajudou logo na capacidade de pressão e na capacidade de conseguirmos puxar a equipa um pouco mais para a frente. A verdade é que todos os outros, que entraram a seguir, também entraram muito bem. E o Espen também, que acabou por fazer o golo e que nos dá a vitória.»

O «oxigénio» da vitórias

«As vitórias ajudam sempre. O facto de já termos conseguido ganhar em casa, ganhamos fora, já empatamos fora também em Guimarães, dá-nos a capacidade de sentir que podemos disputar o jogo em qualquer lado e que as coisas não nos acontecem que nós não podemos ficar deitados no chão a lamentar.

Nós temos que seguir, temos que continuar, temos que ter essa capacidade de luta, de entrega, de nos unirmos uns aos outros e a vitória acaba por nos dar isso, por nos dar essa capacidade de percebermos que nós somos capazes de fazer as coisas e, portanto, sair de alguma ansiedade e algum stress que estava dentro de nós, e voltarmos àquilo que nós somos muito bons a fazer, tanto a defender como a atacar.»