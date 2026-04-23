Vasco Seabra, treinador do Arouca, quer que a equipa se faça «grande» para vencer ao Alverca, adversário da 31.ª jornada da Liga, em encontro marcado para sexta-feira, às 20h15. O treinador português refere, ainda, que o plantel estabilizou na parte final da temporada.

Arouca tem de ser «grande» para vencer o Alverca

«Será um adversário difícil. Uma equipa com capacidade altamente competitiva, muito consistente e com bons valores individuais. São muito bem treinados pelo Custódio e estão num momento estável da temporada. Só sendo grandes é que vamos conseguir retirar os três pontos do jogo.»

Vasco Seabra rejeita fazer um balanço da temporada, mas salienta o foco da equipa

«Dificilmente apontamos só uma causa. Às vezes não há exemplos claros que expliquem. Por exemplo, antes sofríamos muitos golos de bola parada, mas o tempo que investimos nesse aspeto é o mesmo agora. O alinhamento entre todos no clube manteve-nos numa linha que queríamos seguir. Ainda há 12 pontos para conquistar.»

Plantel estabilizou

«A equipa estabilizou. Mas ainda no último jogo fiz substituições muito cedo, porque confio nos do banco. Por exemplo, o Trezza, que nos dá muito há um ano e meio, esteve dois jogos suspenso e ainda não conseguiu voltar a entrar no '11', porque o Pablo respondeu bem e a equipa tem estado num bom nível.»