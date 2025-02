Declarações de Vasco Seabra, técnico do Arouca, após o empate com o Farense (2-2), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Zero remates no primeiro tempo. O que se passou?]

«Foi uma situação surpreendente para todos nós, até pela sequência do que vínhamos a produzir já de há muito jogos para cá. Tivemos uma entrada muito pouco proativa, com uma dimensão diferente daquilo que temos capacidade para fazer e daquilo que temos vindo a fazer. Ficamos tristes com isso, corrigimos na segunda parte.

A equipa melhorou de forma total da primeira para a segunda parte e aquilo que produzimos na segunda parte, com seis oportunidades claras para fazer golo, demonstra aquilo que poderíamos ter feito durante todo o jogo e a capacidade que poderíamos ter tido para finalizar o jogo com três pontos do nosso lado. Fazemos mea culpa por aquilo que não fizemos na primeira parte, fazer desse o nosso sinal de aviso para percebermos que, se não formos altamente proativos, combativos e com a atitude no limite, não conseguimos demonstrar a qualidade que temos individual e coletiva.

Por outro lado, valorizar a segunda parte e a forma como a equipa respondeu, mantendo-se invicta nestes últimos oito jogos. É mais um ponto conquistado. Tristes, porque ainda assim poderíamos e deveríamos ter levado os três pontos, mas serve-nos de penalização por aquilo que não fizemos na primeira parte. Faz-nos sofrer para que possamos arrepiar caminho para a frente.»

[O que mudou ao intervalo, com as substituições e a palestra?]

«Mudamos naturalmente as características (dos jogadores) e, ao mudarmos as características, procuramos também outras coisas no jogo. Procurámos também um pouco mais a profundidade, estávamos só a pedir no pé e precisávamos de esticar um pouco mais a equipa do Farense.

A nossa conversa ao intervalo teve a ver com aquilo que nós somos, aquilo que somos enquanto equipa somos. Nós, enquanto equipa, se há coisa que fazemos todos os dias, é competir internamente, sermos muito exigente uns com os outros. Não há um treino onde não façamos uma competição fortíssima e onde não cobremos uns dos outros de forma muito eficaz. Não podemos chegar ao jogo e não fazer aquilo que somos no dia a dia. Aquilo que foi mais visível foi fazê-los sentir aquilo que eles realmente são, aquilo que enquanto equipa somos e aquilo que nós valemos.

A mudança da atitude leva-nos para aquilo que nós sabemos fazer, que é a capacidade com bola, capacidade de reagir à perda. Podemos sofrer, sofremos um golo na segunda parte na mesma, mas conseguimos criar muito. Poderíamos e deveríamos ter levado os três pontos, mas valorizar realmente essa mudança de atitude e a equipa sentir que tem capacidade de o fazer. Mais uma vez, com esse sinal de alerta que tem de estar sempre presente em nós, porque sabemos que, se não competirmos a cem por cento aquilo que a gente não planta, não colhe, então temos de plantar muito para podermos colher muito.»

[Reação da equipa após o segundo jogo consecutivo em que empata 2-2 e dispõe de chances flagrantes no final para poder vencer?]

«A equipa acaba por se sentir orgulhosa, por conseguir criar essas oportunidades. Penso que foi o jogo onde nós tivemos mais oportunidades claras, acho que foram seis, em termos da estatísticas global, mas isso, ao mesmo tempo, representa a nossa frustração de não o termos feito durante a consistência do jogo todo.

Nós somos uma equipa que andamos a falar que esta Liga é muito dura, muito competitiva. Temos de lutar muito para conseguirmos pontos e vitórias. Estarmos numa sequência de oito jogos invictos e a pontuar é muito bom e a equipa merece esse crédito e valorização, mas ao mesmo tempo, esse dano de frustração, nestes últimos três jogos, de termos sofrido ou não ter marcado no minuto final, é sinal que temos ainda um bocadinho mais por plantar para depois colher à frente.

Temos realmente de estarmos sempre no nosso limite, no nosso cem por cento. É um sinal de frustração positivo, porque é sinal que produzimos e temos capacidade para fazer as coisas. Temos que ir à luta, hoje sofrer, porque ainda que seja um empate e mais um ponto, queremos conquistar mais, fazer mais, e voltarmos terça-feira (aos treinos) com uma energia muito grande.»