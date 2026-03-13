Vasco Seabra, treinador do Arouca, está à espera de um Benfica «intenso» este sábado no jogo da 26.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 deste sábado. O líder dos lobos espera um adversário a pressionar logo na fase de construção, mas também quer ser «protagonista» no jogo.

«Espero um Benfica forte, intenso, que vai querer pressionar e entrar forte no jogo para resolvê-lo. Acabou bem o jogo com o FC Porto, por cima da equipa que está em primeiro lugar, a recuperar de dois golos de desvantagem. O Benfica é pressionante e dominador, mas queremos competir contra isso e sermos os protagonistas».

Última oportunidade para pontuar frente a um «grande» esta época?

«Para nós, não é [a última oportunidade de pontuar com grandes] porque também considero o Sp. Braga englobado nessa luta de candidatos ao título. Eu, enquanto treinador, tenho conseguido sempre fazer pontos contra os grandes [2-2 na época passada frente ao Benfica]. É mais uma oportunidade de sermos Arouca e competirmos de uma forma intensa e agressiva, com o estádio cheio.»

Jogo do FC Porto na Luz pode ser exemplo a seguir?

«Temos a nossa identidade e forma de jogar. Obviamente, vimos o último jogo e como o FC Porto bloqueou, em termos defensivos, o que o Benfica fazia. Mas são jogadores diferentes, em ambientes diferentes. Temos de racionalizar as coisas para as nossas características, tentando tirar proveitos tendo isso em conta.»

Arouca melhorou produção ofensiva [nos últimos dez jogos, só ficou em branco no último]

«O crescimento, em termos ofensivos, da nossa equipa tem sido sustentado pela segurança que temos tido nos vários momentos do jogo. Também nas bolas paradas somos mais finalizadores e concedemos menos. É verdade que vimos de duas derrotas, mas sentimos segurança nesses encontros, em que ambos nos poderiam ter dado pontos. Perdemos, mas sabemos o que fizemos.»