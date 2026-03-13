Vasco Seabra: «Benfica é pressionante e dominador, mas queremos ser protagonistas»
Arouca procura somar primeiros pontos diante de um dos «grandes» esta época
Arouca procura somar primeiros pontos diante de um dos «grandes» esta época
Vasco Seabra, treinador do Arouca, está à espera de um Benfica «intenso» este sábado no jogo da 26.ª jornada da Liga que está marcado para as 20h30 deste sábado. O líder dos lobos espera um adversário a pressionar logo na fase de construção, mas também quer ser «protagonista» no jogo.
«Espero um Benfica forte, intenso, que vai querer pressionar e entrar forte no jogo para resolvê-lo. Acabou bem o jogo com o FC Porto, por cima da equipa que está em primeiro lugar, a recuperar de dois golos de desvantagem. O Benfica é pressionante e dominador, mas queremos competir contra isso e sermos os protagonistas».
Última oportunidade para pontuar frente a um «grande» esta época?
«Para nós, não é [a última oportunidade de pontuar com grandes] porque também considero o Sp. Braga englobado nessa luta de candidatos ao título. Eu, enquanto treinador, tenho conseguido sempre fazer pontos contra os grandes [2-2 na época passada frente ao Benfica]. É mais uma oportunidade de sermos Arouca e competirmos de uma forma intensa e agressiva, com o estádio cheio.»
Jogo do FC Porto na Luz pode ser exemplo a seguir?
«Temos a nossa identidade e forma de jogar. Obviamente, vimos o último jogo e como o FC Porto bloqueou, em termos defensivos, o que o Benfica fazia. Mas são jogadores diferentes, em ambientes diferentes. Temos de racionalizar as coisas para as nossas características, tentando tirar proveitos tendo isso em conta.»
Arouca melhorou produção ofensiva [nos últimos dez jogos, só ficou em branco no último]
«O crescimento, em termos ofensivos, da nossa equipa tem sido sustentado pela segurança que temos tido nos vários momentos do jogo. Também nas bolas paradas somos mais finalizadores e concedemos menos. É verdade que vimos de duas derrotas, mas sentimos segurança nesses encontros, em que ambos nos poderiam ter dado pontos. Perdemos, mas sabemos o que fizemos.»