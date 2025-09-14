Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota diante do Casa Pia (0-2), na 5.ª jornada da Liga:

Análise à partida

«Mais do que aquilo que o Casa Pia nos tentou fazer, teve mais a ver com a nossa proatividade no jogo. Nós não fizemos um bom jogo e a nossa entrada em jogo também não foi com a atitude mais própria que exigia.

Estávamos à espera que o Casa Pia nos pudesse pressionar um bocadinho mais alto, principalmente no início do jogo e aquilo que procuramos foi, como tinha uma linha de pressão de três jogadores, que os nossos centrais, mais os nossos laterais mais juntos, assim como os nossos médios, ganharíamos sempre superioridade com capacidade para construir.

Tivemos dificuldade em progredir com a bola sempre que batíamos a pressão e isso fazia com que o Casa Pia pudesse voltar para trás e podia-nos voltar a pressionar. Com duas ou três perdas de bolas, ficamos mais intranquilos e começamos a jogar contra nós mesmos, contra o Casa Pia, contra toda a ansiedade que nos foi criando.

Até ao intervalo, foi difícil nós conseguirmos acalmar a equipa e mete-los no registo competitivo que nos é habitual. Hoje não fomos o Arouca que somos habitualmente e isso dificultou-nos, porque passou-nos para um patamar diferente.»

Mudanças na segunda parte

«Na segunda parte, apesar de termos um volume de jogo muito alto e de conseguirmos empurrar o Casa Pia para trás. Acabam por ter duas oportunidades na parte final, onde já estamos completamente balanceados, sem equilíbrio.

Mas a verdade é que também não fizemos um jogo altamente fluido e que nos permitisse aquilo que nós queríamos, de conseguirmos bater o bloco tão fechado, porque na segunda parte foi um bloco muito baixo mesmo, muitas das vezes com uma linha de 6 e fica difícil.

As oportunidades que tivemos, acabamos por não fazê-las e não reentramos no jogo, não pusemos o jogo novamente naquilo que era a nossa normalidade. Essencialmente foi um jogo mau nosso, que nos faz sofrer ao dia de hoje, mas sabemos a qualidade do plantel e do trabalho que estamos a desenvolver. Essa é a segurança que nos dá para que no próximo jogo consigamos voltar à nossa normalidade. Hoje foi um dia que nós temos que nos lembrar muitas vezes, para percebermos que o campeonato está a começar, mas cada jogo, para nós, tem que ser a maior final de sempre. Tem que ser a nossa aprendizagem.»

Titularidade do Pablo e a saída ao intervalo

«Ao intervalo tirei o Taichi Fukui e o Pablo. Não tem a ver com responsáveis, a equipa no geral não estava bem, eles acabaram por ser os sacrificados. O Pablo não iria ter ritmo para o jogo inteiro, optámos por tirá-lo logo ao intervalo, para tentar mexer com a individualidade do Lee Hyun-jin em termos de duelo ofensivo.

A troca do Taichi foi porque senti-o um pouco mais intranquilo com as decisões do jogo, precisávamos de alguém mais sereno, por isso é que também colocámos o David [Simão] ao intervalo.»