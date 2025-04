Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, em conferência de imprensa posterior ao Benfica-Arouca (2-2):

«É uma equipa com caráter, com personalidade, luta sempre todos os dias, somos honestos, frontais, somos uma equipa à imagem dos valores dos nossos jogadores, aquilo também que é a nossa instituição, o nosso clube. Batalhamos sempre, damos muito ao cabedal e ao pedal todos os dias para podermos competir e hoje competimos muito contra um excelente adversário, num campo muito difícil, 60 e tal mil pessoas a apoiarem a levarem o jogo para a frente. Na primeira parte tivemos de defender mais do que o que queríamos também, não estávamos a conseguir engatilhar a pressão na primeira linha. Tivemos alguma felicidade na primeira parte, em duas ou três situações que o Benfica tem para fazer golo e não faz, isso foi importante para nós. Na segunda parte penso que aquilo que nós produzimos foi muito capaz para merecermos o empate que conquistamos. Orgulho muito grande dos nossos jogadores e seguimos o nosso caminho, mantemos esta postura, esta personalidade.»

[Sporting ou Benfica, qual o mais forte?]

«Eu acho que são duas equipas fortíssimas, neste momento acho que enfrentamos o melhor Benfica da época, na altura em que enfrentamos o Sporting as incidências do jogo foram também diferentes. O Sporting ficou com um jogador a menos durante mais tempo, nós tivemos um volume de jogo muito grande, tivemos muitas oportunidades de golo, aqui eu acho que os golos esperados correspondem àquilo que a gente fez, em Alvalade nós tivemos uma porcentagem de golos esperados muito mais alta do que aquela que conquistámos, por isso acho que são dois adversários fortíssimos, que vai ser uma luta titânica até ao final, não tenho dúvidas. Nós ficamos satisfeitos com o nosso caminho.»

[Primeiros pontos conquistados na Luz desde 2015]

«É um sinal também daquilo que a gente tem vindo a fazer. Nós não somos uma equipa muito de queixume. A verdade é que aquilo que nós temos vindo a produzir nós sentimos que é pouco para aquilo que nós fazemos em campo e os pontos não têm sido nossos amigos. Os resultados na parte final, seja por uma incidência ou outra, nem sempre têm correspondido àquilo que a qualidade das nossas exibições têm dado. Isto acho que é um prémio para os nossos jogadores, de gerença, de convicção. Sentimos que temos cinco jogos pela frente onde podemos continuar a competir da forma como temos competido, com a alegria interna que nós produzimos todos os dias, para que valorizemos aquilo que é um projeto do Arouca como falou, porque é um projeto ambicioso também, que procura jogadores de qualidade, que procuram dividir os jogos, ser uma equipa que vem a qualquer estádio e procura jogar, procura ser afoita no jogo. E aquilo que nós produzimos acho que tem um bocadinho a ver com este padrão. Podemos ganhar, perder ou empatar, é verdade, mas temos uma personalidade, gostamos de competir nos jogos, gostamos também de ser protagonistas, de lutar contra quem quer que seja e hoje somos premiados, estamos a ver se vamos.»