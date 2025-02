Vasco Seabra, treinador do Arouca, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Sporting (2-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

Ficou com a sensação que podia sair daqui com três pontos?

«Sim, sem dúvida alguma. Fizemos um jogo muito completo, na primeira parte com domínio territorial do Sporting, mas conseguimos sair em algumas situações. Penso que a melhor oportunidade é a nossa bola na trave. Penso que o resultado ao intervalo (1-2) ajustava-se, o Sporting, apesar de ter mais bola, não conseguiu criar perigo junto da nossa baliza. Na segunda parte, a equipa teve uma atitude fantástica, perdemos muitas oportunidades e saímos com um amargo de boca por não conseguirmos levar os três pontos».

O Arouca esteve por duas vezes em vantagem, acha que o resultado acaba por ser injusto?

«Sim, face à quantidade de oportunidade tão claras, tão abertas. Esta última situação na área, pelo menos três situações em que estamos em superioridade na área. São muitas situações, todas muito claras, que nos podiam levar para os três pontos. É só um ponto, mas tenho de valorizar os últimos sete jogos que conseguimos fazer sem perder. Felizmente estamos a criar muito em todos os jogos.

O Arouca foi uma equipa atrevida em Alvalade, fez quinze remates, como sentiu a equipa?

«Em ternos táticos, sentimo-nos muito bem, com o processo defensivo que estruturámos para o jogo. Não estávamos a permitir que o Sporting entrasse por dentro, principalmente pelo Hjulmand. Estávamos a condicionar muito bem esse momento. Nos corredores, estávamos a permitir que o Sporting crescesse, apesar de não conseguisse criar para dentro da área. Nos últimos quinze minutos tivemos dificuldade na saída, estávamos a correr muito. Estávamos a tentar ligar para dentro e podíamos ter ligado mais para fora. Depois na segunda parte, conseguimos cumpprir o plano, com Loum, que é um médio que pode encaixar como central. Valorizámos o momento da transição ofensiva e conseguimos criar várias oportunidades de golo. Faltou-nos finalizar as oportunidades que criámos que acho que foram muitas.

Antes do 2-2, antes do jogo ficar partido, ficou a ideia que o Arouca conseguiu refrear a reação do Sporting…

«A equipa está nesse momento mais confiante. Sabe neste momento viver sem sobressalto, dento do próprio jogo. Sabíamos que íamos ter dificuldades, mais tínhamos de assumir riscos para colocar o Sporting desconfortável no jogo. Antes do 2-2 conseguimos acalmar e criámos várias situações de três para dois ou de quatro para dois. Feliz com o comportamento da equipa, triste com o resultado».