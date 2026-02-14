A análise de Vasco Seabra à derrota do Arouca, em Rio Maior, diante do Casa Pia (2-3), em jogo da 22.ª jornada da Liga.

«Faltou um pouco mais de último terço e baliza. Tivemos sempre o domínio na posse e na construção para conseguir ligar ao último terço, mas penso que fica a faltar mais baliza e mais capacidade para finalizações».

Sobre o estado do relvado

«Estas condições não ajudam a quem quer construir e jogar da forma como nós o fazemos. O relvado já estava muito mau no último jogo em casa do Casa Pia e hoje estava pior. Percebo as intempéries, mas creio que há condições mínimas para se conseguir jogar um jogo de elite e do futebol profissional.»

«Não me quero refugiar nessas desculpas, temos a nossa culpa e assumimos a mesma, mas tenho de deixar essa chamada de atenção. É preciso esse investimento dos clubes. Se queremos vender o nosso produto e o nosso mercado, temos de dar condições para que quem joga também tenha condições.»

Sobre o lance do penálti antes do intervalo

«É um penaltizinho. O VAR ter a coragem de chamar o árbitro por causa daquilo, parece-me que não é futebol. E se vamos por aí, também tem de marcar logo a seguir a nosso favor, porque há um agarrão sobre o Barbero. O Arouca tem zero penáltis a favor esta época e oito contra.»