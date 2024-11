Na conferência de imprensa de antevisão à visita a Famalicão, Vasco Seabra desdobrou-se em elogios ao «amigo» Armando Evangelista, «figura incontornável» do Arouca.

De recordar que, em 2022/23, Evangelista igualou a melhor classificação e pontuação dos «Lobos» no campeonato – quinto lugar e 54 pontos – alcançando um histórico apuramento para a Liga Conferência.

«O Famalicão é uma equipa muito forte, que joga muito com o envolvimento dos adeptos. Individualmente, é muito capaz, mas nós vamos com a nossa ambição de ganhar. Espero que o Armando [Evangelista] fique muito triste no final.»

«É um amigo. É óbvio que é uma figura incontornável do Arouca e ainda bem, sinal de que teve sucesso, por isso, é um feliz reencontro. Mas não é o essencial», referiu Vasco Seabra, esta sexta-feira.

Depois da derrota na estreia, na receção ao Sp. Braga (2-1), o treinador dos «Lobos» mostrou-se, uma vez mais, muito satisfeito com a entrega dos seus atletas.

«Essa mentalidade, esse querer ganhar, um jogo mais agressivo, é uma das coisas que nós queremos introduzir. E esse é o nosso ponto de partida para todos os jogos da época», reforçou.

Os lesionados Nino Galovic, Eboué Kouassi e Matías Rocha permanecem como baixas.

O Arouca, 16.º classificado, com sete pontos, desloca-se ao reduto do Famalicão (7.º, 16 pontos). Este duelo da 11.ª jornada está agendado para as 18h deste sábado e contará com arbitragem de Miguel Nogueira.

O encontro é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.